POL-W: W- Verkehrsunfall auf der Briller Straße mit drei Verletzten

Am 22.08.2019 kam es gegen 09:00 Uhr auf der Briller Straße zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten und zwei leichtverletzten Personen. Ein 70-jähriger Wuppertaler beabsichtigte mit seinem Kia von der Ottenbrucher Straße nach links auf die Briller Straße abzubiegen. Hierbei übersah er, vermutlich aufgrund eines auf der Briller Straße wartenden Lastkraftwagens, einen 50-jährigen Opelfahrer. Dieser fuhr über den Linksabbiegestreifen der Briller Straße (Richtung Katernberger Straße) an dem Lastkraftwagen vorbei und wurde von dem Kiafahrer übersehen. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Autos. Der 70-Jährige und seine 55-jährige Beifahrerin wurden mit leichten, der 50-jährige Opelfahrer mit schweren Verletzungen in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. Es entstand Sachschaden von circa 4000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Briller Straße in Richtung Robert-Daum-Platz gesperrt werden. Hierbei kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. (jk)

