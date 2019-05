Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Einbruch in das Soziale Kaufhaus

Freren (ots)

Zwischen Samstagmittag und gestern Morgen kam es zu einem Einbruch in das Soziale Kaufhaus in der Straße Markt. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Tür auf und gelangten in die Räume. Hier stahlen die Täter Bargeld aus einer Trinkgeldkasse und entwendeten diverse Bekleidungsstücke. Der Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Freren unter der Rufnummer (05902)93130.

