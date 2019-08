Polizei Wuppertal

POL-W: W- Schwerer Verkehrsunfall auf der Freiligrathstraße

Wuppertal (ots)

Am 22.08.2019, gegen 07:35 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Freiligrathstraße/ Emilstraße zu einem Unfall mit einer verletzten Fußgängerin. Demnach trat eine 81-jährige Wuppertalerin aus Richtung Emilstraße zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Fahrbahn der Freiligrathstraße, ohne auf den Fahrzeugverkehr zu achten. Eine 28-jährige Wuppertalerin, die mit ihrem Suzuki die Freiligrathstraße in Richtung Ganghoferstraße befuhr, konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Durch den Aufprall wurde die 81-Jährige zu Boden geschleudert. Nach sofort eingeleiteten Erste Hilfe- und Erstversorgungsmaßnahmen durch eine Passantin sowie den eingesetzten Rettungskräften, wurde die Verletzte in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden von circa 6000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Freiligrathstraße für den Fahrzeugverkehr in beiden Richtungen gesperrt. (jk)

