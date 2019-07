Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unfall zwischen Radfahrer und Autofahrerin

Essen (ots)

45478 MH- Speldorf: Ein Verkehrsunfall mit einem verletzen Radfahrer ereignete sich am Samstagmorgen (27. Juli) gegen 6:45 Uhr an der Duisburger Straße 283. Von dem dort befindlichen Parkplatz eines Supermarkts beabsichtigte die Fahrerin (43) eines Peugeot 107 mit Mülheimer Kennzeichen auf die Duisburger Straße in Richtung Mülheim zu fahren. Dort übersah sie jedoch den querenden Radfahrer (69), der mit dem Fahrzeug kollidierte und stürzte. Er zog sich hierbei Verletzungen an der Hand zu, die zunächst von einem Rettungswagen vor Ort behandelt werden mussten. Daraufhin transportierte der Rettungswagen den Mülheimer in ein nahegelegenes Krankenhaus, wo er nach ambulanter Behandlung entlassen wurde. (ChWi)

