Polizei Essen

POL-E: Essen: Dieb wirft mit Wasserkästen auf Zeugen - Polizei nimmt 40-Jährigen fest

Essen (ots)

45136 E.-Huttrop: Die Polizei hat am Donnerstag, 25. Juli, einen 40-Jährigen festgenommen, der versucht hatte aus einem Krankenhaus an der Henricistraße vier leere Wasserkästen zu stehlen. Gegen 22.40 Uhr sah ein Angestellter des Krankenhauses den Mann mit vier leeren Wasserkästen in der Hand auf einem Flur der Klinik. Der Mitarbeiter sprach den Mann an, worauf dieser die Flucht ergriff. Der 48-jährige Klinik-Mitarbeiter rannte dem Mann hinterher. Im Treppenhaus warf der Flüchtende dann drei der Wasserkästen nach seinem Verfolger. Dieser musste den Kästen ausweichen. Schließlich gelang es dem 48-Jährigen, den Mann festzuhalten und die Polizei zu alarmieren. Die Beamten nahmen den 40-Jährigen vorläufig fest. Er ist bereits einschlägig vorbestraft und wurde deshalb in Untersuchungshaft genommen. /bw

