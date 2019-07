Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannte Radfahrerin beschädigt geparkten PKW und flüchtet - Polizei sucht Zeugen und die möglicherweise verletzte Zweiradfahrerin

Essen (ots)

45472 MH-Heißen: Am Mittwoch, 24. Juli, hörte eine Anwohnerin (55) der Finefraustraße einen lauten Knall. Als sie aus dem Fenster blickte, bemerkte sie eine ältere Dame, die mit ihrem silbernen Rad auf dem Boden lag. Vermutlich ist sie gestürzt und in einen geparkten VW Polo gefallen. Der Schaden wurde aber erst am nächsten Morgen durch den Besitzer (25) festgestellt. Ob die unbekannte Dame durch den Sturz auch verletzt wurde, ist derzeit unklar. Der Ermittler des Verkehrskommissariats bittet die Dame, sich bei der Polizei zu melden. Sie soll Mitte 60 sein und hatte graue, lockige Haare die zum Zopf gebunden waren. Möglicherweise verlor sie beim Sturz einen Schuh, da am Unfallort einer aufgefunden wurde. Hinweise nimmt das VK 4 unter der Rufnummer 0201/829-0 entgegen. (ChWi)

