Polizei Essen

POL-E: Mülheim a.d. Ruhr: Polizei stoppt und identifiziert Personengruppe nach unangemeldeter Versammlung

Essen (ots)

45468 MH.-Stadtgebiete: Am Mittwochabend (24. Juli) gegen 19 Uhr trafen sich mehrere Personen, teilweise überregional angereist, am Parkplatz der Augustastraße zu einem Gang durch den Stadtteil Mülheim-Styrum Zuvor wurde in den sozialen Netzwerken zu einem Treffen und einem gemeinsamen Lauf aufgerufen. Die Polizei sprach die Personen sofort nach ihrer Zusammenkunft zu den möglichen Hintergründen ihres Treffens an. Als die Personenzahl immer weiter zunahm, wurden unverzüglich weitere Streifenwagen, unter anderem auch Polizisten der Einsatzhundertschaft, hinzugezogen. Die Polizei begleitete die Personengruppe auch, als sich diese in Bewegung setzte und durch den Stadtteil zog. Im Verlauf der Zusammenkunft verdichteten sich die Hinweise darauf, dass die Veranstaltung Bezug nimmt auf vergangene Ereignisse in Mülheim. Aus Gründen der Gefahrenabwehr nahmen die Beamten die Personalien der über 70 anwesenden Teilnehmer auf. Trotz der emotionalen und aufgeheizten Stimmung blieb die unangemeldete Versammlung bis zum Ende (gegen 21 Uhr) weitestgehend störungsfrei. Zahlreiche Teilnehmer sind der Polizei aus anderen Sachverhalten bekannt und dem rechten Spektrum zuzuordnen. Der Essener Staatsschutz erhielt Kenntnis und ist an den Ermittlungen beteiligt. /JH

