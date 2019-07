Polizei Essen

POL-E: Essen: Autounfall vorsätzlich herbeigeführt - Verdacht des Betruges zum Nachteil einer Versicherung

Essen (ots)

45139 E.-Südostviertel: Am Donnerstag, 25. Juli, konnten Zeugen auf der Steinmetzstraße einen Autounfall beobachten, der ihnen komisch vorkam. Gegen 1.45 Uhr fuhr ein Range Rover in einen geparkten VW Caddy. Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Fahrer sich zuvor den Caddy genau ansah, dann in den Range Rover stieg und scheinbar vorsätzlich in die Beifahrerseite des VWs fuhr. Dann kam ein 24-Jähriger zur Unfallstelle und der 21-jährige Fahrer des Range Rovers stieg aus dem Auto und entfernte sich vom Unfallort. Anschließend kam ein weiterer 21-Jähriger hinzu und unterhielt sich mit dem 24-Jährigen. Dem Zeugen kam das Geschehen verdächtig vor und er alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten vor Ort feststellen, dass der Range Rover gemietet war und der Caddy dem Fahrer des Range Rovers gehört. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten Betrugs zum Nachteil einer Versicherung gegen die drei Männer. /bw

