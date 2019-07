Polizei Essen

POL-E: Essen: Drei Schwerverletzte bei Unfall auf Kreuzung Norbertstraße/Hatzper Straße

Essen (ots)

45149 E.-Haarzopf: Am Mittwoch, 25. Juli, kam es an der Kreuzung Norbertstraße/Hatzper Straße zu einem Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten. Gegen 17.15 Uhr kollidierte dort ein 58-jähriger Audi-Fahrer mit einer 50-jährigen Renault-Fahrerin. Der Audi-Fahrer fuhr auf der Norbertstraße in Richtung Hatzper Straße, als er an der Kreuzung, an der sich derzeit eine Baustelle befindet, mit der von rechts kommenden Renault-Fahrerin kollidierte. Der Audi-Fahrer und seine zwei Mitfahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Die Renault-Fahrerin und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Die Kreuzung war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell