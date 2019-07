Polizei Essen

POL-E: Essen/Mülheim a.d. Ruhr: Trickbetrüger geben nicht auf - wieder zahlreiche Fälle von falschen Polizisten am Telefon

Essen (ots)

45117 E.-Stadtgebiet/45468 Mh.-Stadtgebiet: In den vergangenen Tagen kam es wieder zu zahlreichen Anrufen von falschen Polizeibeamten. Die Anrufer riefen vor allem ältere Essener und Mülheimer Bürgerinnen und Bürger an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Die dreisten Betrüger erzählten den Senioren, dass sie und ihr Vermögen in Gefahr seien und wollten sie dazu überreden, ihr Erspartes und sämtliche Wertsachen der Polizei auszuhändigen. Ein Kollege würde bald bei den Angerufenen vorbeikommen und die Wertsachen entgegennehmen. In Wahrheit handelt es sich bei den Anrufern und den angeblichen Polizisten um Kriminelle. Die Masche ist nicht neu, doch scheint sie den Betrügern noch nicht langweilig zu sein. Immer wieder versuchen sie, vor allem ältere Menschen um ihr Vermögen zu bringen. Zum Glück ist in den vergangenen Tagen offenbar niemand auf die Betrüger und ihre Masche hereingefallen. Die Polizei rät, derartige Anrufe sofort zu beenden. Die echte Polizei würde Sie nie anrufen und nach Ihren Vermögensverhältnissen ausfragen. Die Polizei verwahrt auch keine Wertgegenstände oder Bargeld für Sie auf. Grundsätzlich sollten Sie misstrauisch sein, wenn Sie von unbekannten Personen angerufen werden, die Sie nach Ihren Lebens- oder Vermögensverhältnissen fragen! Neben dem Trick der falschen Polizeibeamten gibt es zahlreiche andere Betrugsmaschen. Mal geben sich die Betrüger als Enkel der angerufenen Senioren aus, mal als alte Schulfreunde oder entfernte Verwandte oder Bekannte. In diesen Fällen erzählen sie eine erfundene Geschichte, die meist damit endet, dass der Anrufer ganz dringend Geld braucht, um eine Gefahr abzuwenden oder ein günstige Geschäft abzuschließen. Die Betrüger zeigen hier viel Fantasie und sind oft auch sehr überzeugend. Manchmal setzen sie die Angerufenen auch stark unter Druck. Die Polizei rät: Hinterfragen Sie derartige Anrufe! War das am Telefon wirklich der Enkel? Ist der Anrufer wirklich ein Bekannter? Klingt die erzählte Geschichte nicht etwas unglaubwürdig? Warum drängt der Anrufer so? Wer einen solchen verdächtigen Anruf erhält, sollte am besten direkt auflegen. Außerdem sollten Sie Ihren Angehörigen und Freunden von dem Anruf erzählen und sie so für das Thema sensibilisieren. Aufklärung ist hier die beste Prävention. Deshalb warnt auch die Polizei immer wieder vor den Betrügern. /bw

