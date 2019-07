Polizei Bielefeld

POL-BI: Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz nach Polizeieinsatz in Brackwede

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld Brackwede - Nach dem Polizeieinsatz am 17.07.2019 an der Kimbernstraße in Brackwede, bei dem ein 65-Jähriger von Spezialeinheiten in seiner Wohnung vorläufig festgenommen worden war, hat die Polizei Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.

Die Polizei nahm nach der Festnahme noch in der Nacht die Ermittlungen auf, befragte Zeugen und durchsuchte die Wohnung des Mannes nach Waffen. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht gegen den Mann ein Waffenbesitzverbot. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurden ein Luftgewehr und gefährliche Gegenstände, wie unter anderem ein Gehstock mit Hammerkopf, aufgefunden. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Bielefelder entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

