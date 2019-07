Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und Polizei Bielefeld: Verdacht eines Tötungsdelikts nach Leichenfund

Bielefeld (ots)

HC / Bielefeld -Gütersloh- Werther -

Nach dem Fund dreier Leichen am Mittwochmittag, 10.07.2019, in einem Haus an der Theenhauser Straße in Werther, hat die Bielefelder Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen.

Aufgrund der Auffindesituation besteht der Verdacht, dass sich ein 50-Jähriger das Leben nahm, nachdem er zuvor seine Eltern getötet hatte.

Die Mordkommission "Thenhausen" unter Leitung des Kriminalhauptkommissars Markus Mertens nahm die Ermittlungen auf.

