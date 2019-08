Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Pkw durchfährt eine Mauer - Fahrzeugführer steht unter Alkoholeinfluss

Kamen (ots)

Im Bereich der Hammer Straße meldet ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer am frühen Samstagmorgen (24.08.2019), gegen 01:30 Uhr, einen schwarzen VW, der unfallbeschädigt vor einer Mauer steht. Das Fahrzeug stand über einem Straßengraben. Am Unfallort wird ein 56 jährige Kamener unverletzt angetroffen, der seinen Pkw fuhr. Die Airbags im Fahrzeug wurden ausgelöst. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich. /Tu.

