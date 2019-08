Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Mobilfunkgeschäft - Täter warfen Schaufenster ein

Schwerte (ots)

In der Nacht zu Freitag (23.08.2019) haben zwei noch unbekannte Täter gegen 1.45 Uhr mit zwei Schachtdeckeln einen Schaufensterscheibe es Mobilfunkgeschäftes an der Bahnhofstraße eingeworfen. Das Klirren hörte ein Zeuge und als er auf sich aufmerksam machte, flüchteten die Täter in Richtung Fußgängerzone. Nach ersten Feststellungen entwendeten sie mehrere Mobiltelefone und Tablets sowie einen geringen Bargeldbetrag.

Beide Täter sollen etwa 20 bis 25 Jahre alt und schwarz gekleidet gewesen sein. Einer von ihnen hatte eine helle, der andere eine deutlich dunklere Hautfarbe. Letzterer soll einen breiten weißen Streifen auf seinen Ärmeln gehabt haben.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

