Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person - Radfahrer kollidierte mit LKW

Werne (ots)

Schwer verletzt wurde am Donnerstag (22.08.2019) gegen 15.20 Uhr ein 65 jähriger Radfahrer aus Werne. Er fuhr mit seinem Pedelec auf dem Wahrbrink in Richtung Nordlippering, als ein 28 jähriger LKW Fahrer aus Unna aus einer Hofeinfahrt auf die Straße abbog. Dieser hatte den von links kommenden Radfahrer nicht gesehen und kollidierte mit ihm. Der 65 Jährige verletzte sich schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein geringer Sachschaden.

