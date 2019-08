Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Nachtragsmeldung zu verletztem Arbeiter in den Turmarkaden - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen

Bergkamen (ots)

Wie wir am 20.08.2019 berichteten, wurde ein Arbeiter durch einen Sturz in einen Fahrstuhlschacht in den Turmarkaden schwer verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sollen die dort tätigen Arbeiter auf eine derzeit noch unbekannte männliche Person getroffen sein. Da der Verdacht eines Diebstahls bestand, wollte ihn der später Geschädigte festhalten. Der Unbekannte schubste ihn, wodurch er in einen etwa 4 Meter tiefen Aufzugschacht stürzte und sich schwer verletzte. Der Unbekannte flüchtete.

Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

