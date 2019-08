Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Einbruch in Bäckereifiliale -Täter hebelten Schiebetür auf-

Bergkamen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (21.08.2019) hebelten bislang unbekannte Täter die elektronische Schiebetür einer Bäckerei an der Schulstraße auf. Der in der Bäckerei befindliche Tresor wurde heruntergerissen und von hinten geöffnet und Bargeld daraus entwendet.

Wer hat noch Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Bergkamen unter der Rufnummer 02304 921 7320 oder 921 0.

