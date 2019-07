Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunkener auf Kleinkraftrad gestoppt

Weilerswist (ots)

Am Samstagabend gegen 20 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Wache Euskirchen einen 18-jährigen Mann, der mit einem Roller die Kölner Straße in Weilerswist befuhr. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,3 Promille, woraufhin die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und im Krankenhaus Euskirchen durchgeführt wurde. Zudem wurde bei der Überprüfung festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, so dass zusätzlich eine entsprechende Strafanzeige gefertigt wurde.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell