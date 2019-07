Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kradfahrer bei Wildunfall verletzt

Weilerswist (ots)

Am Freitag um 08.35 Uhr befuhr ein 58-jähriger Mann aus Bornheim mit seinem Leichtkraftrad die L163 zwischen Heimerzheim und Metternich. Als ein Wildschwein unerwartet die Fahrbahn querte, verlor der Mann die Kontrolle über das Krad und stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, infolgedessen er mit einem Rettungswagen dem Krankenhaus Euskirchen zugeführt wurde. Am Leichtkraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

