Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Autofahrer vernachlässigen die Hauptuntersuchung

Edenkoben (ots)

Die Hauptuntersuchung ist gesetzlich vorgeschrieben und Pflicht für jeden Verkehrsteilnehmer. Ärger bekommt ein Autofahrer, der gestern Mittag in Edenkoben kontrolliert wurde. Weil die Hauptuntersuchung an seinem Fahrzeug seit März letzten Jahres abgelaufen war, erwartet ihn ein Bußgeldbescheid. 11 weitere Fahrzeugführer wurden gebührenpflichtig verwarnt und erhielten eine Kontrollaufforderung, weil sie nicht rechtzeitig der Fahrzeugüberprüfung nachkamen. Die Hauptuntersuchung soll vermeiden, dass Fahrzeuge mit Sicherheitsmängeln am Straßenverkehr teilnehmen. Wird ein Verkehrsunfall ohne gültige Hauptuntersuchung verursacht, zahlt die Versicherung trotzdem. Wenn allerdings grob fahrlässig gehandelt wurde, kann der Versicherungsschutz gekürzt werden.

