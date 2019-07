Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190622.5 Glückstadt: Widerstand auf dem Weg ins Krankenhaus

In der Nacht zum Samstag hat eine hilflose, zunächst nicht ansprechbare Person auf dem Weg ins Krankenhaus erheblichen Widerstand geleistet und zwei Rettungsassistenten und einen Polizisten leicht verletzt.

Am späten Freitagabend nahm sich die Besatzung eines Rettungswagens Am Kirchplatz in Glückstadt eines Mannes an, der auf dem Boden lag und sich nicht regte. Nachdem die Rettungsassistenten den 42-Jährigen in ihr Fahrzeug gebracht hatten, verließ der Hilflose dieses wieder. Er drohte dabei aufgrund seines Alkoholisierungsgrades zu stürzen, trat gegen geparkte Autos, schlug einen der Assistenten und bedrohte seine Helfer. Hinzugezogene Beamte brachten den Beschuldigten schließlich zurück in den Rettungswagen. Hier wollte der stark alkoholisierte Mann sich befreien, trat auf die Einsatzkräfte ein und versuchte sie zu beißen. Unter Mühen bewältigten die Polizisten und die Rettungsassistenten mit ihrem renitenten Patienten den Weg ins Klinikum, wo eine Ärztin dem aus der Nähe von Glückstadt Stammenden auf Anordnung der Beamten eine Blutprobe entnahm. Der 42-Jährige wird sich nun aufgrund seines Verhaltens unter anderem wegen des Widerstandes verantworten müssen.

