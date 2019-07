Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190722.3 Heide: Gefährliche Körperverletzung mittels Messer

Heide (ots)

Vermutlich in der Nacht zum Sonntag ist es in Heide zu einer Auseinandersetzung zweier Männer gekommen, wobei der eine Beteiligte seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzte. Die Ermittlungen der Heider Kripo zum Geschehensablauf und zum Tatverdächtigen dauern an.

Gegen 08.00 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei eine Person mit Stichverletzung, die sich vor dem Bäcker in der Meldorfer Straße aufhielt. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 28-jährige Verletzte zuvor in einer Kneipe in der Meldorfer Straße mit mindestens einer männlichen Person in Streit geraten. Im Verlauf des Disputs fügte der Täter dem Opfer eine nicht lebensgefährliche Verletzung zu, die eine Operation im Heider Krankenhaus erforderlich machte.

Die genauen Hintergründe der Tat bleiben zu ermitteln, ebenso die abschließende Klärung der Identität des Beschuldigten. Zeugen, die in dieser Sache Hinweise geben können und die noch nicht mit der Polizei gesprochen haben, sollten sich bei der Kripo unter der Telefonnummer 0481 / 940 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell