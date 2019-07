POL-IZ: 190719.4 Itzehoe: Autofahrt unter Drogeneinfluss

Polizeidirektion Itzehoe

Am Mittwochabend hat eine Itzehoer Polizeistreife einen Autofahrer kontrolliert. Ein Defekt an seinem Fahrzeug führte auf die Spur seines Drogenkonsums.

Um 22.20 Uhr haben die Ordnungshüter einen Autofahrer aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde aufgrund seiner defekten Rückleuchte am Honda in der Straße Große Paaschburg angehalten und kontrolliert. Während des Gesprächs mit dem Fahrer stellten die Polizisten auffällig glasige Bindehäute sowie eine verzögerte Pupillenreaktion fest. Die Polizeibeamten boten dem 35-jährigen Mann einen Drogenvortest an, der ein positives Ergebnis auf THC anzeigte. Der Betroffene musste sich einer Blutprobe unterziehen und wird sich nun wegen des Führens eines Autos unter Drogeneinfluss verantworten müssen.

