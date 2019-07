Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190622.2 Brunsbüttel: Verstöße gegen MARPOL

Brunsbüttel (ots)

Am Freitag der vergangenen Woche hat die Wasserschutzpolizei in Brunsbüttel von dem Kapitän eines Schiffes eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.400-Dollar eingezogen. Hintergrund waren Verstöße gegen das MARPOL-Übereinkommen.

Um 09.30 Uhr führten Beamte eine Überprüfung des Massengutschiffes "Seas 1" im Elbehafen von Brunsbüttel durch. Dabei stellten sie fest, dass sich entgegen Vorschrift kein bordspezifischer Müllbehandlungsplan an Bord befand. Außerdem war die Abwasseraufbereitungsanlage nur mangelhaft gewartet, was dazu führte, dass etwa 240 Liter ungenügend aufbereitetes Abwasser in das deutsche. Küstenmeer gelangten. In die Karibik wurden zudem unerlaubt unzerkleinerte Lebensmittelabfälle eingebracht.

Nach Absprache mit dem Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie zogen die Beamten eine Sicherheitsleistung ein und fertigten Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Merle Neufeld

