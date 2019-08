Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - zwei Wohnungseinbrüche - Einbrecher sah Geschädigten und flüchtete

Schwerte (ots)

Am Donnerstagmittag (22.08.2019) lag ein pflegebedürftiger Senior in seinem Bett, als plötzlich die Schlafzimmertür geöffnet wurde und ein unbekannter Mann im Türrahmen stand. Als der den Bewohner des Einfamilienhauses Im Winkel bemerkte, flüchtete er umgehend aus dem Haus. Der Einbrecher hatte zuvor ein auf Kipp stehendes Fenster im Erdgeschoss geöffnet und anschließend mehrere Räume durchsucht. Ob etwas entwendet wurde stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Zur Beschreibung kann nur gesagt werden, dass sich um einen jungen, etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann gehandelt haben soll.

Am gleicht Tag, in der Zeit zwischen 8.25 Uhr und 13.10 Uhr haben Unbekannte eine Tür zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Bergerhofweg aufgehebelt und anschließend die Wohnung durchsucht. Sie entwendeten Bargeld, Schmuck und Sparbücher.

Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise in beiden Fällen bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell