Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Cannabispflanzen auf Wangerooge entdeckt (FOTO) - Pflanzen befanden sich mitten im Grün auf der Insel in Maurerkübeln - Polizei bittet um Hinweise

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

wangerooge. In der letzten Woche sichtete ein Spaziergänger auf Wangerooge zwei Cannabispflanzen und meldete seinen Fund am 17.07.2019 der Polizei, die diese mitten im Grünen in einer dornenbewehrten Gegend westwärts des Inseldorfes entdecken konnten.

Die sich in Maurerkübeln befindlichen Pflanzen wurden durch die Inselpolizei beschlagnahmt, außerdem ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Zeugen, die Auffälliges beobachten konnten, insbesondere Angaben zu dem möglichen Anbauer dieser Pflanzen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04469/205 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell