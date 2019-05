Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Schwelm (ots)

Am Mittwochmorgen fuhr ein 59-jähriger Mann aus Arnsberg mit seinem Citroen Picasso auf der Frankfurter Straße in Richtung Schwelm. In dem Fahrzeug befanden sich ebenfalls drei Kinder im Alter von 6,7 und 11 Jahren. Aus noch nicht abschließend geklärten Gründen kam der 59-Jährige plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß ungebremst in einen am rechtens Fahrbahnrand geparkten Ford Transit. Der Transit wurde durch die Wucht des Aufpralls in einen Vorgarten geschoben. Durch den Zusammenstoß wurden der 7 und 11 Jährige leicht Verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen vom Unfallort entfernt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme wurde die Frankfurter Straße gesperrt.

