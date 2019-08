Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbrecher kamen um Mitternacht

Rösrath (ots)

Als der Bewohner einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Beienburger Straße kurz nach Mitternacht des heutigen Tages (08.08.) nach Hause kam, bemerkte er Einbruchspuren am Zylinderschloss seiner Tür. Auch ließ sich diese nicht mehr öffnen.

Daraufhin informierte er die Polizei, die dann die Wohnung betreten und in den Zimmern Schränke, Schubläden und Kommoden geöffnet vorfinden konnte. Laut Wohnungsinhaber entwendeten der oder die Täter in der Zeit von 23:00 Uhr bis circa 00:20 Uhr einen vierstelligen Bargeldbetrag, eine Halskette, einen Fingerring sowie elektronische Kleingeräte. Eine Spurensicherung durch die Polizei erfolgte. Hinweise bitte an 02202 205-0. (nf)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell