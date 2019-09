Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: zerkratzter Pkw, Einbruch, Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Pkw zerkratzt

Die gesamte rechte Fahrzeugseite eines in der Bahnhofstraße geparkten Pkw Audi zerkratzte ein Unbekannter am Mittwochvormittag zwischen 10.50 Uhr und 11.40 Uhr. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Einbruch in Gemeindehaus

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch riss ein Unbekannter im Gebäude des Gemeindehauses in der Friedhofstraße im Bereich der Büroräume an zwei verschlossenen Türen die elektronischen Türsensoren an den Schlössern ab und entwendete aus diesen die beiden eingebauten Batterien. Der Wert des Diebesgutes wird auf ca. 250 Euro beziffert. Hinweise nimmt auch hier das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Auffahrunfall Einen Schaden von ca. 3500 Euro verursachte am Mittwochmorgen ein 19-jähriger Fahrzeuglenker, als er gegen 7.25 Uhr auf der Friedrichstraße aus Unachtsamkeit auf einen 22-jährigen Seat-Lenker auffuhr, der verkehrsbedingt anhalten musste.

Ellwangen: Wildunfall

Als eine 58-jährige Seat-Lenkerin am Mittwochmorgen die L 1060 zwischen Zöbingen und Röhlingen befuhr, kollidierte sie gegen 5.45 Uhr mit einem Reh, das die Fahrbahn querte und dabei getötet wurde. An dem Pkw entstand dadurch erheblicher Sachschaden.

Lorch: Unfall beim Abbiegen

Beim Linksabbiegen von der Hohenstaufenstraße in die Ziegelwaldstraße überfuhr eine 75-jährige Pkw-Lenkerin am Mittwochvormittag gegen 9 Uhr aus Unachtsamkeit eine Verkehrsinsel und beschädigte das darauf angebrachte Verkehrszeichen. An ihrem Fahrzeug entstand dabei ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Beim Vorbeifahren gestreift

Eine 36-jährige BMW-Lenkerin, die am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr die Hauptstraße in Hussenhofen befuhr, streifte beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Skoda, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro entstand.

Unfallfluchten im Bereich Schwäbisch Gmünd:

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Graf-von-Soden-Straße beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Samstagvormittag beim Ausparken einen geparkten Ford Kuga im Bereich des rechten hinteren Radkastens, der zwischen 9.15 Uhr und 9.35 Uhr dort abgestellt war. Der Verursachter entfernte sich unerlaubt und hinterließ einen Schaden von ca. 800 Euro.

Spraitbach: Am Samstag wurde zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr ein geparkter Ford Galaxy beschädigt, der auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Mutlanger Straße abgestellt war. Der hinterlassene Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro beziffert.

Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd in beiden Fällen Hinweise unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Kreisverkehr

Als am Dienstagabend der Lenker eines Traktors gegen 20.50 Uhr im weiten Bogen den Kreisverkehr Weißensteiner Straße/Gutenbergstraße befuhr, beschädigte er mit seinem Vorderreifen die vordere Stoßstange eines Pkw VW Golf, dessen 56-jähriger Lenker an der Einmündung angehalten hatte. An dem Pkw entstand dabei ein Schaden von ca. 2000 Euro.

Schechingen: Wildunfall

Als am Dienstagabend zwei Rehe die Fahrbahn der K 3261 gegen 19.50 Uhr querten, kollidierten sie mit dem Pkw eines 26-jährigen VW-Lenkers, der zwischen Hohenstadt und Schechingen unterwegs war. Eines der Tiere wurde dabei getötet. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 5000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken

Einen Gesamtschaden von ca. 4000 Euro verursachte am Dienstag eine 51-jährige Toyota-Lenkerin, als sie gegen 17.10 Uhr ihr Fahrzeug auf einem Parkplatz der Schwerzerallee ausparkte und einen geparkten Pkw beschädigte.

