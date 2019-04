FW-E: 25-jährige Dienstjubiläen bei der Feuerwehr

Feuerwehr Essen

25-jährige Dienstjubiläen bei der Feuerwehr

03.04.2019

Bereits gestern (02.04.2019) sind dreizehn Kollegen für ihre 25-jährige Dienstzeit bei der Feuerwehr respektive im öffentlichen Dienst geehrt worden. Essens Feuerwehr-Chef Ulrich Bogdahn überreichte die Urkunden im Rahmen einer kleinen Feierstunde. "Sie sind Kollegen, die treu und pflichtbewusst ihren Dienst erfüllt haben. Sie sind bereit, Menschen in Not zu helfen und dazu manchmal ihr eigenes Leben einzusetzen. Sie haben den größten Anspruch darauf, dass Ihnen die Bevölkerung entsprechend begegnet und Sie nicht beschimpft oder schlimmstenfalls sogar angreift", so Bogdahn in seiner Ansprache. Das sei despektierlich, und ihm laufe es manchmal kalt den Rücken herunter ob der Tatsache, dass es Menschen gäbe, die ihren potentiellen Helfern in der Not so abwertend begegnen würden, so Bogdahn weiter. "Für Ihre Leistung bekommen Sie heute diese Ehrenurkunde, verbunden mit dem Dank unseres Oberbürgermeisters und natürlich auch von mir ganz persönlich", sagte der Feuerwehrchef, bevor er die Urkunden überreichte. Wir gratulieren ebenfalls. (MF)

Bildzeile: v.l. Feuerwehr-Chef Ulrich Bogdahn, Jörg Gurba, Thorsten Salenga, Ingo Will, Olaf Hanschke, Axel Neugebauer, Stephan Freriks, Sven Lüttich, Jörg Clayton, Thomas Bengs, Thorsten Rösken, Mario Banaschewski, Michael Böhm. Foto: Mike Filzen

