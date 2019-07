Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Auffahrunfall im stockenden Verkehr; Magstadt: Einbruch in Autowerkstatt; Sindelfingen: Zwei geparkte Pkw angefahren; Sindelfingen: Bargeld entwendet

Leonberg: Auffahrunfall im stockenden Verkehr

Bei einem Auffahrunfall auf der A 8 zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart entstand am Dienstag gegen 6.50 Uhr ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Ein 29-jähriger Audi-Fahrer befuhr den linken der vier Fahrstreifen im stockenden Verkehr Richtung München. Er war kurz durch seinen Bordcomputer abgelenkt und konnte nicht mehr abbremsen, als der Verkehr vor ihm zum Stillstand kam. In der Folge fuhr er auf den vor ihm fahrenden VW Golf auf, der von einem 52-Jährigen gelenkt wurde. Der 29-Jährige wurde leicht verletzt.

Magstadt: Einbruch in Autowerkstatt

Ein bislang unbekannter Täter drang zwischen Montag, 20.50 Uhr und Dienstag, 09.00 Uhr durch Aufhebeln einer Tür in eine Autowerkstatt in der Nelkenstraße ein. Hier durchsuchte er sämtliche Schränke, fand aber offenbar nichts Stehlenswertes vor. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07031/204050 beim Polizeiposten Maichingen zu melden.

Sindelfingen: Zwei geparkte Pkw angefahren

Mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker zwischen Montag, 23.00 Uhr und Dienstag, 07.15 Uhr einen Smart, der in der Lauterstraße geparkt war und beim anschließenden Rangieren auch noch einen BWM. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro zu kümmern entfernte sich der unbekannte Fahrzeuglenker. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter Telefon 07031/9670 entgegen.

Sindelfingen: Bargeld entwendet

Am Montag zwischen 14.30 Uhr und 17.45 Uhr betrat ein unbekannter Täter den Ausstellungsraum eines Modecenters in der Mahdentalstraße und hebelte dort einen einen Rollcontainer auf. Aus einer Geldkassette entwendete er mehrere hundert Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen unter Telefon 07031/697-0 zu melden.

