Polizei Braunschweig

POL-BS: Trickdieb gibt sich als Polizist aus und entwendet Bargeld sowie eine EC-Karte

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Rühme 10.07.2019, 14.00 Uhr

Ein Mann gab sich an der Haustür als Polizeibeamter aus und bat, einen älteren Herrn um seinen Personalausweis. Nachdem der Unbekannte auch um das Portemonnaie gebeten hatte, fehlten schließlich Bargeld sowie eine Debit-Karte.

Am Mittwochnachmittag sprach ein bislang unbekannter Mann den 75-jährigen Bewohner eines Mehrfamilienhauses an. Er gab vor, Kriminalpolizist zu sein und bat darum, in das Wohnhaus gelassen zu werden.

Der ältere Mann schenkte dem Fremden Glauben und ließ ihn ins Treppenhaus eintreten. Vor seiner eigenen Wohnungstür angekommen wurde er durch den vermeintlichen Polizeibeamten aufgefordert sich auszuweisen und seine Bankkarte vorzuzeigen. Dieser Bitte kam der Senior nach und holte sein Portemonnaie hervor.

Nachdem der Fremde das Portemonnaie für einen kurzen Moment in der Hand gehalten hatte, fehlte nicht nur die EC-Karte, sondern auch Bargeld.

Daraufhin erstatte der bestohlene Mann eine Strafanzeige bei der echten Polizei.

Der Unbekannte war etwa 35 Jahre alt und hatte kurze dunkelblonde Haare. Er war mit einem hellroten T-Shirt und einer grauen Hose bekleidet.

Die Polizei warnt vor solchen Vorgehensweisen und ermutigt insbesondere ältere Menschen, wachsam zu sein und sich immer einen Dienstausweis vorzeigen zu lassen.

