POL-LB: Zeugen nach Unfallflucht in Bietigheim-Bissingen gesucht; Einbruch in Ludwigsburg; Diebstahl in Ludwigsburg

Bietigheim-Bissingen: 35-Jährige bei Unfall leicht verletzt - Verursacher fährt davon

Mit leichten Verletzungen musste der Rettungsdienst am Dienstag eine 35-jährige Frau in ein Krankenhaus bringen, nachdem sie zwischen 10.30 und 10.40 Uhr im Sandweg in Bissingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf dem Sandweg stadteinwärts unterwegs. Im Bereich der Einmündung Reiherweg fuhr der Unbekannte an einem geparkten Pkw vorbei und streifte dabei mutmaßlich die entgegenkommende E-Bike-Fahrerin. Die Frau kippte in der Folge mit ihrem Zweirad zur Seite und stürzte auf den Asphalt. Dadurch wurde sie verletzt. Der Unbekannte, der vermutlich am Steuer eines silberfarbenen Kombi saß, verließ anschließend die Unfallstelle, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. An dem E-Bike entstand ein geringer Sachschaden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen Tel. 07142/405-0.

Ludwigsburg-Ost: Einbruch in Fahrschule

Über eine zuvor aufgehebelte Tür gelangte ein bislang unbekannter Täter zwischen Montag 20.40 Uhr und Dienstag 06.40 Uhr in der Friedrichstraße in Ludwigsburg in die Räumlichkeiten einer Fahrschule. Bei seiner Suche nach Wertvollem fiel ihm ein PC-Tower und Bargeld in noch unbekannter Höhe in die Hände. Anschließend machte er sich mit der Beute aus dem Staub und ließ einen Sachschaden von etwa 500 Euro zurück. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Ludwigsburg-Oststadt, Tel. 07141/281011, in Verbindung zu setzten.

Ludwigsburg: Pkw gestohlen

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Montag 16.30 Uhr und Dienstag 08.00 Uhr einen Skoda mit Ludwigsburger Kennzeichen (LB) entwendet, der in der Alleenstraße in Ludwigsburg vor einem Gymnasium am Fahrbahnrand abgestellt war. Der über 17 Jahre alte grüne Skoda Octavia hat einen Wert von etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs geben können.

