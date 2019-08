Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fußgängerin gestürzt - Polizei sucht Radfahrer und Zeugen

Ratzeburg (ots)

30. August 2019 | Kreis Stormarn - 13.08.2019 Ammersbek

Bereits am 13.08.2019, stürzte eine Fußgängerin gegenüber der Einmündung zur Georg-Sasse-Straße in Ammmersbek. Dabei zog sie sich Verletzungen an Schulter und Unterarm zu. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang einen Radfahrer, der den Verkehrsunfall offenbar verursacht hat.

Gegen 07:30 Uhr befuhr ein Rennradfahrer den Gehweg aus Richtung U-Bahnhof kommend in Richtung Bargteheide. Hierbei übersah er eine 19-jährige Fußgängerin aus Hummelsbüttel und kollidierte mit dieser.

Der Rennradfahrer, der den Verkehrsunfall dem aktuellen Sachstand nach verursacht hat, hielt kurz an und entschuldigte sich bei der Fußgängerin, entfernte sich jedoch dann vom Unfallort in Richtung Bargteheide und hinterließ keine persönlichen Daten. In diesem Zusammenhang ermitteln die Beamten der Polizeistation Ammersbek wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und fahrlässigen Körperverletzung.

Es werden Zeugen gesucht, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise auf den Rennradfahrer geben können. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 040/60561184 entgegen.

