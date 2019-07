BPOLI S: 37-Jähriger beißt Bundespolizisten in Unterarm

Bundespolizeiinspektion Stuttgart

Ein 37-jähriger Mann hat sich am späten Samstagabend (13.07.2019) gegen 23:20 Uhr den polizeilichen Maßnahmen von Einsatzkräften der Bundespolizei in der Arnulf-Klett-Passage widersetzt und dabei einen Polizeibeamten in den Unterarm gebissen. Alarmierte Streifen der Bundespolizei waren zunächst aufgrund einer gemeldeten Schlägerei zwischen mehreren Personen in die Arnulf-Klett-Passage gerufen worden. Vor Ort konnten die Beamten eine Person antreffen, welche zuvor offenbar mittels einer Glasflasche am Kopf verletzt wurde. Im Zuge der Erstversorgung des Verletzten störte ein 37-Jähriger mehrfach die Hilfeleistung der Beamten. Da er den Aufforderungen der Polizisten vor Ort nicht nachkam und zudem die Hand eines Beamten wegschlug, musste er letztlich zu Boden gebracht und gefesselt werden. Hierbei sperrte sich der 37-Jährige gegen die Maßnahmen, spuckte umher und versuchte zu einem späteren Zeitpunkt mehrfach in Richtung der eingesetzten Bundespolizisten zu treten. Der afghanische Staatsangehörige wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier verbracht. Hierbei biss der mit etwa 1,6 Promille alkoholisierte Mann einem eingesetzten Polizeibeamten in den Unterarm. Der Polizist erlitt durch die Tat eine blutige Bisswunde und musste ambulant behandelt werden. Der in Stuttgart wohnhafte Mann muss nun mit einem Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte rechnen.

