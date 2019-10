Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Schule und Einbruchsversuch in Firma

Zwischen Mittwoch, 02.10.19, und Freitag, 04.10.19, wurde in die Kaufmännische Schule in der Wintersbuckstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich durch ein Fenster gewaltsam Zutritt zur Mathilde-Planck-Schule, wo ein Büroraum durchsucht wurde. Ob etwas entwendet wurde ist noch nicht bekannt. Im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag wurde ebenfalls versucht in eine nahegelegene Firma in der Tumringer Straße einzubrechen. Hier hielten drei Türen den Hebelversuchen jedoch stand und konnte nicht geöffnet werden. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, welchen verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen waren. Die Tatzeit liegt vermutlich zwischen 17 und 7 Uhr.

