POL-PDPS: Einbruch in Vereinsheim

Zweibrücken (ots)

Bei einem Einbruch in das Vereinsheim, in eine Doppelgarage und zwei Lagerhütten der Hundefreunde Zweibrücken in der Tschifflicker Dell erbeuteten unbekannte Täter Süßwaren, ein Laminiergerät, einen Bräter, eine Elektroherdplatte, einen Kasten mit Vereinsgläsern, einen Schutzarm für das Hundetraining und Bargeld in kleiner Menge. Der Wert des Diebesgutes dürfte sich insgesamt auf ca. 700 EUR belaufen. Viel größer ist der Schaden, der durch die Gewaltanwendung auf die Schlösser der angegangenen Gebäude verursacht wurde.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum vom 21.09.2019, 20:00 Uhr bis Dienstag, 24.09.2019, 16:00 Uhr

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen des Einbruchs.

