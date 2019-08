Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Wittlich (ots)

Am 28.08.19, gegen 08:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzter Person auf der L 60. Der 52-jährige Fahrer eines Renault Capture befuhr die Strecke aus Richtung Schladt in Richtung Laufeld. Hierbei kam, nach Angaben des Renault-Fahrers, ein unbekanntes Fahrzeug entgegen, so dass er nach rechts auf den unbefestigten Randstreifen ausweichen musste. Beim Zurücklenken auf die Fahrbahn verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich in der gegenüberliegenden Böschung. Hierbei wurde der Fahrer leicht verletzt in das Wittlicher Krankenhaus eingeliefert. Zu dem entgegenkommenden Fahrzeug ist derzeit nichts bekannt. Im Einsatz waren das DRK, der Rettungshubschrauber, die freiwilligen Feuerwehren des Umkreises, sowie die Polizeiinspektion Wittlich. Wer in diesem Zusammenhang Hinweise zum Unfallhergang machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

