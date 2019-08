Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Schulwegunfall mit schwer verletztem 7-jährigem Kind

Bitburg (ots)

Am Dienstag, dem 27.08.2019, kam es gegen 16:30 Uhr in der Ortslage Sankt Thomas zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 7-jähriges Mädchen schwer - aber nicht lebensbedrohlich - verletzt worden ist. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen stieg das Mädchen in der Hauptstraße in Sankt Thomas - an der dortigen Bushaltestelle - aus einem Schulbus aus und beabsichtigte die Straße zu überqueren. Hierbei wurde sie von einem Fahrzeug frontal erfasst, welches die Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Das Mädchen wurde mit Schürfwunden und Prellungen durch den Rettungshubschrauber in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren ein Rettungswagen, der Rettungshubschrauber mit Notarzt und eine Streife der Polizei Bitburg.

