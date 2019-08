Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Prüm (ots)

Am Montag, den 26.08.2019, kam es in Prüm, in der Tiergartenstraße, auf dem Parkplatz vor der dortigen "Berg-Apotheke" in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der verantwortliche Fahrzeugführer beschädigte einen dort geparkten, hellblauen Pkw im Bereich der vorderen Stoßstange und meldete sich erst am kommenden Tag bei der Polizei in Prüm, um den Verkehrsunfall zu melden.

Zeugen, welche Angaben zu dem geschädigten Fahrzeug machen können, oder insbesondere der Geschädigte selbst, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Prüm Tel: 06551/9420 zu wenden.

