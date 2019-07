PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Brand in Restaurant in Rüdesheim

Bad Schwalbach (ots)

Rüdesheim am Rhein, 26.07.19

Ein Feuer beschädigt in den frühen Morgenstunden ein Restaurant in Rüdesheim. Gegen 03:55 Uhr alarmierten Anwohner in der Geisenheimer Str in Rüdesheim Feuerwehr und Polizei, da sie starken Rauchgeruch wahnahmen und dichter Qualm durch die Straßen zog. Schnell konnten die eingesetzten Rettungskräfte feststellen, dass der Rauch aus einem Restaurant-/Wohnkomplex drang und begannen mit den Löscharbeiten. Hierzu musste der Verkehr über die umliegenden Straßen in Richtung Lorch für mehrere Stunden umgeleitet werden. Vier der Bewohner befanden sich zum Glück im Urlaub, sodass nur fünf Personen aus dem Gebäude gerettet werden mussten. Vor Ort erfolgte die Betreuung der Bewohner durch den Rettungsdienst. Vorsorglich musste eine 66-jährige Bewohnerin zur näheren Untersuchung in das Krankenhaus Rüdesheim gebracht werden. Nach jetzigem Stand gab es jedoch keine verletzten Personen.

Die restlichen Bewohner konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurück. Das Restaurant wurde durch den Brand erheblich beschädigt.

Der Gebäudeschaden wird zurzeit auf ca. 250.000 bis 300.00 EUR. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

