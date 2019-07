PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Brand einer Scheune in Ransel

Bad Schwalbach (ots)

Vermutlich in Folge eines technischen Defekts kam es am Freitag, den 18.07.19 gg. 23:55 Uhr zu einem Scheunenbrand an der Ortsrandlage von Ransel. In der Scheune stand ein Traktor mit Anbaugerät. Von diesem ging offensichtlich der Brand aus. Das Feuer griff dann rasch auf das Dach und auch auf die in der Scheune gelagerten Strohballen über. Der Traktor brannte völlig aus. Die Scheune wurde stark beschädigt. Es kamen Feuerwehrkräfte aus Ransel, Wollmerschied, Espenschied, Lorch, Eltville, Bad Schwalbach und Kemel zum Einsatz. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 EUR.

Gefertigt von PHK'in Prasser, KvD'in

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Rheingau-Taunus

Kommissar vom Dienst



Telefon: (06124) 7078-0

E-Mail: KvD.Bad.Schwalbach.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell