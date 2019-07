PD Rheingau-Taunus KvD - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Brand einer Waldhütte in Wingsbach

Bad Schwalbach (ots)

Am Sonntag Nachmittag, 16.25 Uhr, meldeten mehrere Anwohner aus Wingsbach eine größere Rauchsäule aus dem nahe gelegenen Waldgebiet östlich des Stadtteils. Aus bisher unbekannter Ursache stand bei Eintreffen der Feuerwehr eine Waldhütte, welche früher als Wildunterstand genutzt wurde, in Brand. Durch das Feuer wurden auch Bäume in der unmittelbaren Nähe der Hütte zerstört. Durch den Einsatz der Feuerwehren aus Wingsbach und Hahn konnte ein Ausbreiten des Brandes verhindert werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Polizeiliche Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Schwalbach unter 06124-70780. La.

