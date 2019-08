Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Prüm (ots)

In der Zeit vom 22.08.2019, 17:00 Uhr - 23.08.2019, 08:00 Uhr (letzte Prümer Sommer Veranstaltung) wurde eine Sachbeschädigung an einem Garagentor in der Tiergartenstraße 25 in Prüm begangen. Dieses wurde durch bisher unbekannte Täter vermutlich mittels einer Glasflasche beworfen. Das Garagentor weist nun Schäden in Form von tiefen Kratzern auf.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Prüm (Tel.: 06551-9420 / E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de ) zu melden.

