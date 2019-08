Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

L96 zw. Gunderath und Mosbruch (ots)

Eine 74-jährige Pkw-Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Ulmen beabsichtigte am Sonntagnachmittag auf der L96 zwischen Gunderath und Mosbruch mit ihrem Pkw zu wenden. Hierbei bog sie zunächst nach links in einen Waldweg ab, um wieder rückwärts auszufahren. Bei diesem Wendemanöver übersah sie einen herannahenden Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, der 23-jährige Zweiradfahrer aus dem Eifelkreis Bitburg-Prüm wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in Krankenhaus verbracht.

