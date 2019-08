Polizei Mettmann

POL-ME: Rollstuhlfahrerin schwer verletzt -Langenfeld- 1908130

Mettmann (ots)

Am Samstagabend des 24.08.2019, gegen 19.40 Uhr überquerte eine 81-jährige Langenfelderin die Düsseldorfer Straße in ihrem Rollstuhl. Sie wurde dabei von einer 59-jährigen Langenfelderin geschoben. Bevor die 81-jährige die andere Straßenseite erreichte, wechselte die Fußgängerampel von Grün- auf Rotlicht. Eine 20-jährige Langenfelderin, die mit ihrem Pkw, Kia auf der Düsseldorfer Str. vor der Lichtzeichenanlage wartete, fuhr los und stieß mit der Rollstuhlfahrerin zusammen. Dadurch stürzte die Rollstuhlstuhlfahrerin und verletzte sich schwer. Sie wurde noch vor Ort ärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Solingen verbracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. Für die Unfallaufnahme wurde die Düsseldorfer Straße für ca. eine Stunde gesperrt.

