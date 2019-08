Polizei Mettmann

POL-ME: Rollerfahrerin schwer verletzt, Handy-Gaffer zur Rede gestellt -Velbert- 1908129

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Freitagnachmittag des 23.08.2019, gegen 15:30 Uhr, befuhr eine 50-jährige Velberterin mit Ihrem Kleinkraftradroller Honda Vision den rechten Fahrstreifen der innerörtliche Heiligenhauser Straße in Richtung Heidestraße. In Höhe der Bushaltestelle Marsstraße wechselte sie unvermittelt auf den linken Fahrstreifen und kollidierte dort mit dem Peugeot 307 einer 40-Jährigen aus Duisburg. Die Rollerfahrerin stürzte auf die Fahrbahn und erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde sie mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Für die Unfallaufnahme wurde die Straße eine Stunde gesperrt. Während die schwer verletzte Frau vor Ort ärztlich versorgt und in den Rettungswagen gebracht wurde, fuhr ein 36-Jähriger aus Velbert mit seinem Pkw auf der Gegenfahrbahn mit verminderter Geschwindigkeit, unter Behinderung des nachfolgenden Verkehrs, an der Unfallstelle vorbei und fotografierte das Geschehen mit seinem Handy. An einer roten Ampel wurde er durch einen Polizeibeamten angehalten. Nach Aufforderung wurde die Aufnahme gelöscht. Gegen den 36-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen "Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen" eingeleitet

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:



Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell