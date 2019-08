Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, St.Amand-Montrond-Straße

Versuchter Einbruch in Schulgebäude - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Ohne Erfolg blieben Einbrecher in der Nacht zum Dienstag bei dem Versuch einen Lehrerpavillion auf dem Gelände des Rupert-Neudeck-Gymnasiums aufzuhebeln. Vergeblich manipulierten sie an einem Fenster und einer Tür. Sie gelangten nicht in das Innere des Gebäudes. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Dülmen Zeugen, die im Zeitraum von 16.00 bis 07.00 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet haben, Tel. 02594/7930.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell