Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vermisstensuche an der Glörtalsperre

Schalksmühle/Breckerfeld (ots)

Gestern Abend wurden Polizei und Feuerwehr über eine hilflose Person an der Glörtalsperre informiert. Ein Zeuge hatte eine junge weibliche Person beobachtet, die im Bereich einer Steininsel untergegangen und nicht wieder aufgetaucht sein soll. Rettungskräfte suchten vergeblich bis spät in den Abend nach der Vermissten. Die Suche musste aufgrund der einsetzenden Dunkelheit abgebrochen werden. Auch ein Polizeihubschrauber kam zum Einsatz. Die Suche wird heute fortgesetzt. Der Einsatz wird durch die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis koordiniert. Bislang wurde in den umliegenden Polizeidienststellen keine Vermisstenanzeige erstattet. Hinweise bitte an den Polizei-Notruf 110.

