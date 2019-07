Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schule lobt Belohnung aus

Hemer (ots)

Vor den Sommerferien, in der Nacht vom 12.07. zum 13.07. 2019, ließen es sich unbekannte Schmierfinke nicht nehmen, sich auf dem Schulgelände der Europaschule am Friedenspark (Parkstraße) zu verewigen. Es wurden diverse Türen, Wände und Gebäudeteile mit Graffiti beschmiert und das neu geschaffene Namensschild der Europaschule nicht unerheblich beschädigt. Die Schulleitung hat für Hinweise, die zur Ermittlung der Täter führen, eine Belohnung von bis zu 500,-- Euro ausgelobt. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Hemer (Tel.: 9099-0) entgegen.

Anlage: Foto der Beschädigungen.

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis